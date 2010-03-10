В Киеве состоится V Конгресс неонатологов

11-12 марта 2010 г. в Киеве на базе Государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины" состоится V Конгресс неонатологов.

Академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Ассоциация неонатологов Украины сообщают о том, что 11-12 марта 2010 г. в Киеве на базе Государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины" состоится V Конгресс неонатологов с международным участием «Актуальные вопросы неонатологии»

Научная программа:

• Современные аспекты гипоксии у новорожденных;

• Общие вопросы перинатальной инфекции в акушерстве и неонатологии;

• Проблемы ранней диагностики инфекций у новорожденных;

• Стратегия и тактика инфекционной терапии у новорожденных;

• Проблемы выхаживания и лечения новорожденных с очень низкой массой тела;

• Достижения, проблемы и перспективы работы отделений интенсивной терапии новорожденных;

• Транспортировка новорожденных;

• Состояние подготовки и обеспечения кадрами отделений новорожденных.

Место проведения конференции: г.Киев, ул. Крещатик, дом 2, Украинский Дом.