В Киеве состоится V Конгресс неонатологов
С международным участием
11-12 марта 2010 г. в Киеве на базе Государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины" состоится V Конгресс неонатологов.
Академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Ассоциация неонатологов Украины сообщают о том, что 11-12 марта 2010 г. в Киеве на базе Государственного учреждения "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины" состоится V Конгресс неонатологов с международным участием «Актуальные вопросы неонатологии»
Научная программа:
• Современные аспекты гипоксии у новорожденных;
• Общие вопросы перинатальной инфекции в акушерстве и неонатологии;
• Проблемы ранней диагностики инфекций у новорожденных;
• Стратегия и тактика инфекционной терапии у новорожденных;
• Проблемы выхаживания и лечения новорожденных с очень низкой массой тела;
• Достижения, проблемы и перспективы работы отделений интенсивной терапии новорожденных;
• Транспортировка новорожденных;
• Состояние подготовки и обеспечения кадрами отделений новорожденных.
Место проведения конференции: г.Киев, ул. Крещатик, дом 2, Украинский Дом.