Хорошей погоды в Украине синоптики не обещают

Завтра, 11 марта, в Украине сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег и мокрый снег, на крайнем юге страны небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

Температура ночью 8-13° мороза, при прояснениях местами (кроме юга) 14-19° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью по области 8-13°, местами 16° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве - ночью 9-11° мороза, днем около 0°.