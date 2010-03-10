Парламент установил социальные гарантии приемным родителям

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об установлении приемным родителям социальных гарантий)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 347 из 413 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом распространяются на приемных родителей, принявших в свою семью на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, социально-трудовые гарантии, предусмотренные законодательством о труде для тех, кто воспитывает детей без матери, и установлены такие же дополнительные отпуска, как и для тех, кто имеет детей.

В частности, внесены изменения в статьи 1861 Кодекса законов о труде Украины, которыми предусмотрена возможность предоставления гарантий, установленных статьями 56 (неполное рабочее время), 176 (запрещение привлечения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и направление их в командировку), 177 (ограничение привлечения женщин, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или детей-инвалидов, к сверхурочным работам и направление их в командировку), 179 (отпуск в связи с беременностью, родами и по уходу за ребенком), 181 (порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком и зачисления его в стаж работы), 182 (отпуск женщинам, усыновивших детей), 182-1 (дополнительный отпуск работникам, имеющим детей), 184 (гарантии при принятии на работу и запрещение увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей), 185 (предоставление беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, путевок в санатории и дома отдыха и предоставления им материальной помощи), 186 (обслуживание матери на предприятиях, в организациях) Кодекса законов о труде Украины, приемным родителям.

Также внесены изменения в статьи 18 (отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), 19 (дополнительный отпуск работникам, имеющим детей), 20 (порядок предоставления социальных отпусков) Закона "Об отпусках", которыми предоставляется одному из приемных родителей право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также право на дополнительный оплачиваемый отпуск.