Украина ратифицировала конвенцию о борьбе с канцерогенами

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Конвенции Международной организации труда №139 1974 года «О борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 334 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено адаптировать национальное законодательство в сфере охраны труда и здравоохранения, которое касается вопросов безопасности и гигиены труда в промышленности и сельском хозяйстве.

Конвенция предусматривает периодическое определение канцерогенных вещества и агентов, подвергать влиянию которых на производстве запрещено или допускается только с разрешения или под контролем, использованием данных о канцерогенной опасности МОТ, ВОЗ и Международного агентства по исследованию рака и других компетентных органов.

Кроме того, предусмотрено проведение сертификации и выдача разрешения на использование наиболее опасных канцерогенных факторов на производстве и принятие мер для замены канцерогенных веществ и агентов, влиянию которых работники могут подвергаться в ходе своей работы, не канцерогенными веществами или агентами или менее вредными веществами или агентами.

Также документом предусмотрено сокращение количества работников, которых подвергают влиянию канцерогенных веществ или агентов, сведение продолжительности и меры такого влияния до минимума, соответствующего требованиям безопасности.

Как отмечается в пояснительной записке к данному проекту закона, соблюдение положений отмеченной конвенции будет способствовать борьбе с опасностью, которая вызвана канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, воплощению мер профилактики, уменьшению уровня заболеваемости работающих онкологической патологией в промышленном производстве нашего государства, а также улучшению социальной защищенности работников.

Согласно прогнозам ВОЗ, до 2020 года заболеваемость населения в мире злокачественными новообразованиями выйдет на первое место среди причин смертности. Онкологические болезни занимают второе место в структуре смертности населения Украины и являются причиной почти каждой шестой смерти среди населения страны, а каждый четвертый инвалид – в анамнезе имеет перенесенную онкопатологию. Доказано, что заболеваемость мужского населения раков бронхов и легких, кожи ассоциируемы с работой в производственной среде с высокой концентрацией канцерогенной пыли и газов (угольная, металлургическая, химическая промышленность).