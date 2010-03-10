Почему морская вода - лучшее лекарство

Доктор Мария Тлари из Никарагуа на Всемирном форуме по проблемам воды в Мехико сделала интересный доклад, оказывается, морская вода может весьма успешно использоваться в качестве лекарства.

Мария Тлари утверждает: «Морская вода - уникальная жидкость, которая обладает свойствами анальгетика, антибиотика, защищает от воспалительных процессов и даже способна утолить голод. Морская вода улучшает состояние больных, страдающих от гипертонии, аллергии, диабета и некоторых других заболеваний», пишет "Dietolog".

Подтвердили данную теорию испанские и колумбийские специалисты, которые заявили, что по своему составу морская вода похожа на человеческую плазму, в ней содержится множество элементов, полезных для организма человека.

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