В Севастополе перевернулась маршрутка с пассажирами

В Севастополе сегодня перевернулся на крышу маршрутный автобус «Мерседес».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре отдела ГАИ УМВД Украины в городе, подчеркнув, что находившиеся в салоне 8 пассажиров не пострадали.

Как отметили в ГАИ, причины данной аварии будут выяснены в ходе следствия, но очевидно, что сыграл свою роль гололед и выпавший ночью небольшой снег.

В целом же, как добавили в пресс-центре, сегодняшнее утро в Севастополе вследствие, в основном, гололеда, было «урожайным» на ДТП. За достаточно короткий промежуток времени в городе произошло 11 ДТП, в которых пострадал один человек.