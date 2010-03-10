В Украине нет системы медицинского контроля за авиапилотами

Народный депутат Украины Леонид ГРАЧ (фракция КПУ) заявляет, что вчера из аэропорта Симферополя не смог вылететь самолет, поскольку все члены экипажа были в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Л.ГРАЧ отметил, что вчера самолет авиакомпании «Донбассаэро» не смог вылететь из аэропорта Симферополя в аэропорт «Борисполь». Он утверждает, что этот самолет «не улетел по одной причине, что все до единого члены экипажа, как в народе говорят, были в стельку пьяные». По его словам, одним из пассажиров этого самолета была заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА. Л.ГРАЧ заявил, что когда было начато расследование, то «медицинские показания дали по 3-3,5 промилей, и это в час дня после ночной попойки».

Л.ГРАЧ подчеркнул, что этот случай не только показал, что 86 пассажиров материально пострадали, поскольку часть из них должна была лететь транзитом в другие страны, но и вскрыл тот факт, что система медицинского контроля не действует.

«Можно утверждать, что вся система поражена, и, по сути, мы не знаем, в каком состоянии находится пилот или стюардесса, когда мы садимся в самолет», - сказал Л.ГРАЧ.

По его словам, «по инициативе КОРНЯКОВОЙ было возбуждено уголовное дело».

В то же время, Л.ГРАЧ подчеркнул, что необходимо ввести криминальную ответственность за такие действия членов экипажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.ГРАЧА, депутат считает, что инцидент с рейсом компании «Донбассаэро» стал еще одним доказательством того, что частные перевозчики зачастую не способны обеспечить должный уровень профессиональной подготовки летного состава, проконтролировать его готовность к полету. Более того, есть все основания предполагать, что компания пыталась обойти контрольные службы, а ее сотрудники сознательно вводили в заблуждение пассажиров сорванного рейса.

В связи с подобными действиями авиакомпании «Донбассаэро» народные депутаты Украины Л.ГРАЧ и Борис ДЕЙЧ, а также заместитель генерального прокурора Украины Т.КОРНЯКОВА, бывшие в числе пассажиров данного рейса, обратились в Крымскую транспортную прокуратуру с просьбой провести расследование и дать правовой оценку вопиющему нарушению, поставившему под угрозу жизни пассажиров.

Л.ГРАЧ, Б.ДЕЙЧ и Т.КОРНЯКОВА высказали совместное предложение провести силами Генеральной прокуратуры и соответствующих правительственных ведомств проверку состояния всего пассажирского авиапарка Украины, а также степени подготовки летного состава и важнейших служб, прежде всего, службы медицинского контроля, дающей разрешение на допуск к полету, во всех аэропортах страны.