Каких витаминов вам не хватает

Чаще всего нам не хватает всего одного или двух витаминов. Как понять каких, и чем восполнить дефицит?

1. Витамин А

Вам не хватает его, если:

- на коже часто появляются прыщи;

- заметно снизился аппетит;

- временами кажется, что вы стали хуже видеть;

- вы чаще простужаетесь;

- у вас стали образовываться мозоли.

Кто виноват: cлишком мало жиросодержащих продуктов в вашем меню. Дело в том, что витамин А плохо усваивается сам по себе, необходимы жиры, причем как растительные, так и животные.

Что делать: включите в рацион желто-оранжевые овощи и фрукты, ставриду, скумбрию или другую жирную рыбу, сливочное масло, молоко.

Чемпионы по содержанию витамина А: морковь, петрушка, шпинат.

Суточная потребность: 1000 мкг.

2. Витамины группы B

Вам не хватает их, если:

- страдаете бессонницей;

- волосы стали тусклыми;

- появился неприятный запах изо рта;

- часто кружится и болит голова;

- появилась перхоть;

- в уголках рта появились "заеды";

- вы подавлены;

- мучают запоры.

Кто виноват: нехватка клетчатки и, как следствие, нарушение перистальтики кишечника. Именно в нем усваивается витамин В, поэтому любой сбой в работе ЖКТ вызывает дефицит этого витамина в организме. Кроме того, витамины группы В отвечают за состояние волос и ногтей, которые, в свою очередь, первыми сигнализируют о недостаче.

Что делать: включить в рацион больше злаков, хлеба из муки грубого помола, овощей и орехов. Витамин В12 содержится в говядине, свинине, молоке. Витамина В3 много в мясе домашней птицы, морской рыбе, бобовых, пшеничных проростках.

Чемпионы по содержанию витаминов группы В: пивные дрожжи, проросшие зерна пшеницы, отруби, печенка.

Суточная потребность:

В1 - 1,5 мг; В2 - 1,3 мг; В5 - 4-7 мг; В6 - 1,6 мг; В12 - 2 мг.

3. Витамин С

Вам не хватает его, если:

- быстро устаете;

- даже небольшие царапины заживают очень долго;

- вы полнеете, хотя рацион не менялся;

- вы курите;

- на коже часто остаются синяки.

Кто виноват: вредные привычки и недостаток сна. Тем, кто курит, витамина С требуется гораздо больше, так как никотин очень быстро выводит его из организма и мешает усвояемости. Не менее губителен для витамина С алкоголь.

Что делать: к сожалению, совет есть больше цитрусовых не всегда работает - возможна аллергическая реакция. Зато помогут киви, брокколи, шпинат, сироп или настой шиповника.

Чемпионы по содержанию витамина С: клубника, черная смородина, щавель.

Суточная потребность: 60 мг.

4. Витамин D

Вам не хватает его, если:

- вы стали раздражительны;

- у вас портятся зубы;

- иногда болят суставы.

Кто виноват: отсутствие солнца, ведь естественным путем витамин D вырабатывается только под его лучами. Недостаток этого витамина препятствует усвоению кальция, что отражается на состоянии зубов и костей.

Что делать: чаще гулять, есть желтки, печенку и морепродукты. Но лучше принимать витамин в таблетках, так легче контролировать суточное потребление. Передозировка опасна!

Чемпион по содержанию витамина D: черная икра.

Суточная потребность: 2,5 мкг.

5. Витамин К

Вам его не хватает, если:

- при порезах кровь долго не останавливается;

- появились симптомы диабета.

Кто виноват: дефицит витамина К может развиться из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта и болезней, препятствующих образованию и выведению желчи. Также виноваты газированные напитки, алкоголь и некоторые антибиотики, снотворные и успокоительные.

Что делать: отказаться от газировки, дополнить рацион шпинатом, кресс-салатом и брюссельской капустой. Также стоит учесть, что в оливковом масле, некоторых фруктах (бананы, авокадо, киви), в отрубях и злаках этот витамин тоже присутствует.

Чемпионы по содержанию витамина К: белокочанная и цветная капуста, листовой салат.

Суточная потребность: 60-140 мкг.

6. Витамин U

Вам его не хватает, если:

- появилась аллергическая реакция на привычные продукты;

- часто возникает боль в желудке;

- после еды мучает изжога.

Кто виноват: недостаток растительной пищи - ведь наш организм не способен синтезировать этот витамин, мы можем получать его только извне. По сути это не витамин, а витаминоподобное вещество; он помогает предотвратить язву желудка и двенадцатиперстной кишки, обладает болеутоляющим и заживляющим действием. А еще стимулирует выработку антигистаминов и уменьшает проявления поллиноза, бронхиальной астмы, пищевой аллергии.

Что делать: ешьте сладкий перец, лук, бананы. Не забывайте про свежие томаты, петрушку, сельдерей, репку и белокочанную капусту.

Чемпионы по содержанию витамина U: спаржа, свекла и сельдерей.

Суточная потребность: 100-300 мг.

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