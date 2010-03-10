ВР ратифицировала Конвенцию МОТ «О службах гигиены труда»

Верховная Рада приняла Закон Украины «О ратификации Конвенции Международной организации труда №161 1985 года «О службах гигиены труда».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 371 из 423 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрена адаптация национального законодательства в области охраны труда и здравоохранения, которое касается вопросов безопасности и гигиены труда в промышленности и сельском хозяйстве, к законодательству Европейского Союза путем ратификации Конвенции Международной организации труда (МОТ) №161 "О службах гигиены труда".

Как отмечается в пояснительной записке, Закон Украины «О ратификации Конвенции Международной организации труда №161 1985 года «О службах гигиены труда» станет «еще одним шагом на пути интеграции Украины к ЕС».

В записке сказано, что соблюдение положений отмеченной Конвенции позволит сохранить трудовой потенциал страны, снизить профессиональную заболеваемость, инвалидность и уменьшить расходы на регрессные выплаты, льготы и компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда.

В частности, предусмотрено способствовать введению в Украине принципов экономической целесообразности в механизмах стимулирования работодателей к созданию достойных условий труда, а также внедрять систему государственного аудита по охране труда и социально-гигиенического мониторинга условий труда и состояния здоровья работающего населения, что позволит получить объективные количественные критерии оценки рисков здоровью и может стать основой введения в Украине страховой медицины.

Кроме того, предусмотрено усовершенствовать систему управления безопасностью, охраной и гигиеной труда на основе рискоориентированного подхода к оценке здоровья работающих с учетом отечественного опыта и программ ВОЗ и МОТ.

В законе предусмотрено создать Национальный реестр лиц, которые имеют профессиональное заболевание. Кроме того, предусмотрено ввести психофизиологическую экспертизу работников для выполнения работ повышенной опасности и работ, требующих профессионального отбора.