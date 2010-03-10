"Врачебный" почерк - скрытая угроза

Крайне тяжелые последствия могут иметь сокращения, аббревиатуры и неразборчивый почерк врача в медицинских записях . Записи, небрежно оформленные на больничных картах с предписаниями для младшего медицинского персонала, могут быть неправильно прочтены или истолкованы медсестрами, что может привести к серьезной ошибке, утверждают британские исследователи.

Проверив только одну больницу, где находились больные с диабетом, эксперты пришли в ужас. После изучения всего 75 больничных карт с назначениями, они установили, что, как минимум, в 5% случаев младший медперсонал мог истолковать написанное абсолютно неправильно и совершить серьезные ошибки.

К тому же в каждой шестой карте имелись ошибки в оформлении: во многих случаях отсутствовала дата назначения, и не было личной подписи лечащего врача. А точное время инъекций препарата (в данном случае инсулина, поскольку речь идет о специализированной больнице для диабетиков) не было указано в каждой третьей карте.

После обнародования этих вопиющих фактов Британская организация по борьбе с диабетом Diabetes UK выступила со специальным заявлением о том, что они очень обеспокоены выявленными недоработками. Точные дозы инсулина и правильное соотношение по времени приема лекарств и приема пищи является элементарными, но вместе с тем крайне важными факторами в лечении диабета и улучшения состояния больных. Специалисты подчеркнули, что неправильно истолкованные предписания могут привести к трагическим последствиям.

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