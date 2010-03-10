Витамин D запускает иммунную систему

Медики из Университета Копенгагена пришли к выводу, что витамин D критически важен для активации нашей иммунной системы. Без достаточного объема этого витамина защитные клетки иммунной системы - Т-клетки - не смогут бороться с различными инфекциями, поражающими организм.

В обычном состоянии Т-клетки представляют собой неактивные и безвредные иммунные клетки, однако при поступлении в иммунную систему химических сигналов о попадании в организм чужеродного организма, например бактерии или вируса, они превращаются в клетки-убийцы этого нарушителя. Тем не менее, и у Т-клеток есть слабые места. По словам исследователей из Копенгагена, Т-клетки зависят от витамина D, который необходим им для активации. Таким образом, если в организме человека не хватает этого витамина, то далеко не все имеющиеся Т-клетки могут активироваться.

Исследователи рассказывают, что для защиты организма сами иммунные клетки должны обнаружить следы внешнего патогена. Происходит это когда другие иммунные клетки - макрофаги, передают данные о клеточном присутствии патогена. Тогда Т-клетки привязываются к фрагментам патогена и начинают делиться в сотни идентичных клеток, специально ориентированных для атаки патогена заданного типа. Информация о том, как нужно делиться, получается из эндокринной системы, что называется "приобретенным иммунным ответом".

Профессор Карстен Гейслер из Института иммунологии и микробиологии при Университете Копенгагена говорит, что когда малое количество Т-клеток получает данные о присутствии вируса, то они начинают сигнализировать о необходимости атаки другим Т-клектам при помощи рецептора витамина D, который использует одноименный витамин для сигнала и для активации. Это означает, что для успешной работы Т-клетка должна изначально иметь нужное количество этого витамина. В противном случае, она просто не сможет вовремя стабилизироваться, говорит он.

По его словам, Т-клетки могут активироваться, чтобы трансформироваться в один из двух типов иммунных клеток. Либо они становятся клетками, уничтожающими все клетки, несущие следы патогена, либо они помогают центральной иммунной системе "запомнить" химический след чужеродного организма, чтобы в дальнейшем его атака была более целенаправленной.

Исследователи говорят, что для них основным открытием стала именно роль витамина D в работе клеток. Ранее было известно, что этот витамин способствует абсорбации кальция, а также вступает в борьбу с раковыми клетками. Однако лишь сейчас стало очевидно, что он является и еще ключом к активации иммунной системы.

В будущем на базе препаратов с заданными объемами витамина D медики надеются создавать оптимальные иммунные ответы на те или иные инфекции.

Получить необходимые дозы витамина D можно либо просто находясь под солнечными лучами, либо за счет потребления жирной рыбы (лосось, сельдь), яиц, или же в качестве пищевой добавки. Сами эксперты для большинства людей называют оптимальной дозу в 25-30 микрограмм в день.

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