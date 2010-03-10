Безответную любовь лечат гормонами

Популярный израильский сексолог Гидеон Рогман утверждает, что романтические чувства можно оценить при помощи количества эндокринных показателей. Психологический настрой и эмоциональные всплески регулируются определенными гормонами. Поэтому, измерив эндорфины – гормоны радости и тестостерон – гормон, ответственный за половое влечение, можно с уверенностью судить о том, что любовь существует.

Причем ученый нашел оптимальное соотношения органических соединений и для безответной любви. По мнению исследователя, у влюбленного человека, будь то мужчины или женщина, одновременно и в большом количестве выделяются полипептидные химические соединения, действующие как наркотики и андрогены, регулирующие процессы возбуждения. А при неразделенном чувстве число эндорфинов преобладает над количеством тестостерона.

Причем превышение может достигать несколько сотен единиц. Это свидетельствует в пользу того, что секс не является приоритетным фактором, характеризующим настоящую любовную привязанность. Главным компонентом состояния влюбленности значатся нейрохимические вещества, которые регулируют мыслительные процессы. Профессор считает, что его открытие поможет создать лекарство от безответной любви.

raut.ru