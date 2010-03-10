Ученые не советуют женщинам плавать в бассейне

Как показали последние исследования американских ученых, одной из причин выпадения волос у женщин стало посещение водных занятий.

Причем на состояние шевелюры влияет как воздух в бассейне, так и содержание вредных веществ в воде.

Ученые из университета Висконсина сравнили состояние волос у дам, пользующихся закрытыми общественными бассейнами один раз в неделю, и у женщин, которые предпочитают купаться в естественных источниках.

Также учитывалась длительность водных процедур. Так, обе группы представительниц прекрасного пола принимали акваванны не менее 10 минут за одну процедуру, в том числе регулярно в течение двух лет. В ходе работы выяснилось, что женщины, плавающие в бассейнах, потеряли треть волос, а оставшиеся потускнели и стали тоньше. А девушки, купающиеся только в реках и водоемах, не заметили какого-либо изменения в количестве или качестве своих волос, сообщает Росбалт.

Дело в том, что для обеззараживания общественных бассейнов добавляется много хлорной извести, а при испарении образуются патогенные элементы, часть которых попадает на тело, в частности на голову. Не говоря уже о том, что в процессе купания происходит непосредственный контакт волос с хлорированной водой. Даже резиновая шапочка не в состоянии защитить хозяйку от губительного действия хлора, так как после основных водных процедур следуют душевые с такой же водой.

Ранее ведущий трансплантолог и эксперт в области выпадения волос доктор Лари Шапиро заявил, что мужчины и женщины лысеют из-за применения препаратов для похудения и использования продуктов, содержащих белок. За двадцать лет Шапиро излечил 11 пациентов с истонченными и выпадающими волосами: "Моя клиническая практика показывает определенную тенденцию среди людей, страдающих от потери волос - они все больше сталкиваются с последствиями заболеваний щитовидной железы, анестезии, косметических операций, пищевых дефицитов, лекарств, и препаратов, содержащих соматотропин, стероидов. Годы клинической практики показали, что эти факторы играют большую роль, хотя раньше считалось, что только генетические особенности ускоряют выпадение волос у людей".

topnews.ru