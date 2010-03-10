Чеснок обладает антираковыми свойствами

Несмотря на резкий запах и связанные с этим неудобства чеснок надо регулярно включать в свой рацион. Американские клиницисты убедительно доказали, что чем больше ароматного пряного растения мы потребляем, тем ниже становятся уровни канцерогенных процессов в организме, способных привести к развитию рака.

Около 20% нитратов, потребляемых с различной пищей, преобразуются в нитриты, объясняют учёные. В свою очередь эти соединения могут превратиться в нитрозамины, которые развивают рак. Онкологи Университета штата Пенсильвания /США/ в течение недели кормили добровольцев чесноком в количестве нескольких граммов, а затем дали участникам дозу нитрата натрия в нетоксичном, но показывающим потенциально вредные последствия на здоровье виде. Отдельная группа получала 500 мг аскорбиновой кислоты.

Ежедневно медики брали у участников образцы мочи для точного анализа биомаркеров наличия нитросопролина - индикатора процесса нитрозирования в клетках. Результаты показали, что люди, которые ели чеснок ежедневно в количестве пяти граммов, имели более низкие концентрации маркера нитрозирования и потенциальных канцерогенов.

Один зубчик чеснока весит от 1 до 5 граммов. Витамин С или аскорбиновая кислота обладал аналогичным эффектом в понижении действия маркера нитрозирования. Врачи считают, что чеснок и другие продукты с серосодержащими соединениями имеют различные выгоды для здоровья, включая защиту от раковых заболеваний. Предположительно, состав чеснока способен тормозить формирование азотных токсичных веществ. Клиницисты заключили, что чем больше чеснока потребляется, тем эффективнее его профилактическое защитное действие против рака.

newsland.ru