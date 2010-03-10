У жителей Земли отмечается необъяснимое снижение давления

В мире наметилась тенденция к снижению уровня артериального давления у населения, которую нельзя объяснить приемом лекарственных препаратов.

Таковы результаты широкомасштабного исследования (MONICA), проведенного под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 21 стране мира и продолжавшегося более 10 лет (с середины восьмидесятых до середины девяностых годов прошлого столетия).

Выяснилось, что за этот период времени уровень артериального давления у населения снизился в среднем на 2,26 мм.рт.ст., причем наиболее выраженные изменения произошли у женщин.

Для того чтобы выяснить роль лекарственных препаратов в глобальном снижении уровня артериального давления, исследователи проанализировали показатели артериального давления у гипо-, нормо- и гипертоников.

Выяснилось, что тенденция к снижению показателей артериального давления отмечалась не только у гипертоников, которые могли принимать лекарственные препараты, но также у нормо- и гипотоников. Основываясь на этих данных, ученые заключили, что лекарственные препараты не являются первопричиной современной тенденции.

Истинная причина глобального снижения артериального давления в настоящее время неизвестна, однако предполагается, что определенную роль сыграло изменение пищевого поведения большинства людей. В частности, некоторые ученые полагают, что люди стали потреблять меньше соли и чаще включать в рацион овощи и фрукты. Однако эта теория также не лишена недостатков.

Возможно, мы наблюдаем положительный эффект диеты и физической активности, заявил профессор Йельского университета Дэвид Кац в интервью Forbes. С другой стороны, "если бы это было так, мы бы наблюдали снижение уровня ожирения и показателей инсулинорезистентности", сообщил Кац. Однако "здесь наблюдаются совершенно иные тенденции", добавил он.

По мнению Каца, положительную роль могло сыграть увеличение потребления витаминизированной пищи, обогащенной фолатами, кальцием и другими полезными веществами. Кроме того, важную роль могло сыграть также то, что овощи и фрукты стали доступны в течение всего года, считает он.

- Растущие ограничения на употребление табака в некоторых странах могли явиться еще одним фактором, - считает Кац. - Глобальная тенденция не может объясняться приемом медикаментов, но, несомненно, улучшение качества медицинской помощи внесло определенный положительный вклад.

Снижение уровня артериального давления у населения во многих странах мира означает снижение риска инфаркта и инсульта, что является очень хорошей новостью, которую ученые в данный момент не могут объяснить, заключил эксперт.

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