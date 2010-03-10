Названы причины взрыва в больнице в Луганске

Завершено специальное расследование обстоятельств и причин группового несчастного случая, который произошел 18 января в луганской больнице №7.

Как сообщили УНИАН в информационном центре Госгорпромнадзора, комиссия по расследованию выявила, что основными причинами взрыва является:

применение уплотнительной прокладки из материала несовместимого с кислородом в соединении вентиль-редуктор баллона с кислородом, в результате чего произошло вспышка и взрыв газокислородной смеси в баллоне;

использование баллона, в котором вместе с кислородом находился газ с высоким содержанием углерода;

нарушение технологии заправки баллонов медицинским кислородом, а именно, без предварительного сброса в атмосферу остаточного давления газа и промывки баллона;

применение баллонов с кислородом непосредственно в реанимационных залах отделения (кислородные баллоны должны находиться только за пределами помещения);

допуск к обслуживанию баллонов с кислородом лиц, которые не прошли обучение по их безопасному обслуживанию.

Из-за отсутствия у комиссии фактических данных о месте заправки баллонов (невозможно установить документальным и экспертным путем), Госгорпромнадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести следственные действия по установлению виновных лиц в аварии со стороны поставщиков кислорода.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв кислородного баллона, погибли 16 человек.