Яйца и молоко: как не отравиться

Давайте сначала определимся с тем, что такое пищевое отравление. Болезни от пищи ведь бывают разные. Бывают так называемые банальные пищевые отравления, вызванные употреблением испорченного продукта. Это чаще всего острые гастроэнтериты, энтероколиты с диареей, тошнотой, рвотой.

Но также с пищей можно заполучить и более серьезную инфекцию, симптоматика которой совершенно другая. Зачастую ни пациенту, ни врачу не придет в голову связать с пищей длительную лихорадку, ангину, кашель, сепсис, менингит (а иногда даже выкидыш у беременной женщины). Но те же бруцеллез, туберкулез, листериоз могут начаться именно после употребления зараженной пищи.

Поэтому разговор о том, что есть не стоит, чтобы избежать пищевого отравления, сегодня как раз относится ко второму типу инфекций от пищи — с далеко идущими последствиями.

Не пейте сырое молоко

В первую очередь специалисты никому не советуют пить сырое молоко. Как же так?

Ведь в народе широко распространено мнение, что парное молоко, прямо из-под коровы очень полезно, укрепляет иммунитет и так далее. Однако в нынешних, современных условиях это не более чем миф. Раньше было так, а сейчас — нет. В чем же дело?

Эволюция, вызванная антибиотиками

Оказывается, сейчас потенциальные риски инфекционного заражения через сырое молоко намного превышают пресловутую пользу от него. За последние 10–15 лет в мире микробов произошли очень серьезные изменения. Дело в том, что человек везде использует антибиотики — и не только в медицине, но и в животноводстве, и в сельском хозяйстве.

Беспрерывный контакт микроорганизмов с антибиотиками подстегнул эволюцию микроорганизмов, изменил их генный аппарат. Появились формы, устойчивые к антибиотикам. А эта устойчивость оказалась весьма коварной – она практически всегда сцеплена с патогенностью микробов. То есть, устойчивый патоген – это еще и более агрессивный патоген.

Пейте пастеризованное молоко!

А поскольку устойчивым микробам легче выживать в окружающей среде – мы с вами сегодня окружены гораздо большим количеством микроорганизмов, способных вызвать болезнь. И коровы сейчас в себе — в кишечнике, в желудке, на вымени — носят гораздо больше патогенных микробов, чем раньше.

Поэтому никто никогда не сможет гарантировать, что эти микробы не попадут в молоко. Кроме того, в молоко могут попасть микробы с рук доярок. К примеру, легко может оказаться в сыром молоке печально известный золотистый стафилококк, который в молоке начнет размножаться и, более того – вырабатывать токсины. Через молоко могут передаваться и бруцеллы, и палочки Коха, вызывающие туберкулез. То есть, речь идет уже о тех болезнях, что проявляются не сразу, а через достаточно длительный период времени, когда потребители уже не связывают их с выпитым ранее сырым молоком.

Пейте пастеризованное молоко. Минимальная температура пастеризации — 71,5 градуса. При этой температуре никакие патогены — ни вирусы, ни бактерии — не выживают. А все основные полезные свойства и пищевая ценность молока сохраняются.

«Перепелиные яйца без сальмонеллеза» — миф

За последние годы многие хорошо усвоили, что в сырых яйцах могут быть бактерии сальмонеллы, которые, кстати, вызывают у человека как пресловутые пищевые отравления, так и тяжелые формы сальмонеллеза с осложнениями. В общем, сырые яйца в пищу употреблять не торопятся.

Впрочем, ограничение коснулось почему-то только куриных яиц. Более того, часто приходится встречать мнение, что в набирающих популярность перепелиных яйцах вообще не бывает сальмонелл.

Но это, увы, миф. Просто распространенность перепелиных яиц куда меньше куриных, а людей, питающихся исключительно ими — и того меньше. Отсюда и меньше известных случаев заражения сальмонеллезом.

Помните одну очень простую вещь: куры не сами по себе заражаются сальмонеллезом. Они, кстати, им почти не болеют, а только переносят бактерии. Инфицируются птицы сальмонеллами в процессе разведения и откорма. Основной источник заражения — комбикорм, в состав которого входят переработанные животные останки от крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Вот они-то чаще всего и служат переносчиком сальмонелл.

Поэтому, если кормить перепелок такими же комбикормами и содержать их в не очень благоприятных условиях, когда в птичнике нарушается микроклимат, или имеет место скученность, то и в перепелиных яйцах появятся сальмонеллы.

Следует помнить, что любые сырые продукты животного происхождения могут стать потенциальными источниками инфекций!

Светлана Шевелева

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