В Крыму возбудили дело из-за избиения восьмикласницы

Уголовное дело по факту избиения лицеистки-восьмиклассницы возбуждено прокуратурой города Судак.

«Основанием для проведения прокурорской проверки в лицее стали видеоматериалы, размещенные в Интернете, - запись насилия по отношению к восьмикласснице», - сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент квалифицированно по статье Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении. Расследование поручено местному горотделу милиции.

Ранее местные СМИ сообщали, что в феврале ученицу 8-го класса жестоко избили две девятиклассницы. Пока била одна, другая снимала на камеру мобильного телефона, потом они поменялись ролями. Видео разошлось по мобильным телефонам школьников, а позже попало в Интернет.