Верховная Рада запретила государственные закупки импортных лекарств

Верховная рада 9 марта отказалась разрешить государственные закупки импортных лекарственных препаратов.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что данная инициатива была разработана с целью недопущения дефицита отдельных видов лекарственных препаратов.

В частности, отмечалось, что возможен дефицит инсулина, поскольку в течение последних 10 лет дети, которые больны сахарным диабетом, получают инсулины только иностранного производства.

При этом для каждого ребенка подобрано врачом именно то лекарственное средство, которое соответствует особенностям метаболизма конкретного ребенка, а попытка заменить один вид инсулина на другой может привести к ухудшению состояния здоровья с возможными непредвиденными тяжелыми последствиями.

Напомним, что в марте Кабмин утвердил новый национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сократив их количество.

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