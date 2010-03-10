Где нельзя хранить витамины

Высокая влажность воздуха в ванной комнате и кухне негативно действует на витамины и пищевые добавки, даже если их упаковка плотно закрыта, выяснили исследователи University Purdue. Кристаллические вещества, в том числе витамин С, некоторые формы витамина B и другие пищевые добавки и микроэлементы в таблетках, подвержены процессу разложения, при котором влажность приводит к распаду водорастворимых твёрдых веществ. Именно для сохранения полезного состава витаминов их нельзя хранить в тёплой, влажной среде.

Каждому известно, что летом и при высокой влажности в комнате сахар и соль слипаются - это и есть признак разложения. Влажная среда приводит к химическим изменениям состава витаминов и пищевых добавок и растворению их компонентов, способствуя таким образом снижению их качества, срока годности и питательной ценности. Хранение витаминов в ванной и кухне чревато полной потерей полезных компонентов пилюль, предупреждают американские специалисты. Так, при влажных условиях в некоторых добавках полная потеря витамина С может произойти всего за неделю. Замечено, что при комнатной температуре аскорбат натрия разрушается на 86% влажности, аскорбиновая кислота - при 98%, а фруктоза - на 62%.

Размещение препаратов в закрытых контейнерах и коробках не всегда спасает от влаги, поскольку открывая домашнюю аптечку мы "впускаем" вовнутрь внешнюю атмосферу. Как следствие, постепенно раз за разом влага попадает в контейнер. Влажность воздуха в кухне и ванной достаточно высока, варьируется от времени принятия душа и приготовления пищи и достигает 98%, а некоторые витамины теряют свои свойства уже на 30% влажности. Восстановить же содержание витаминов после их распада невозможно.

ami-tass.ru