В Украину идет похолодание - до минус 16°

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях и Приазовье небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16° мороза, на севере Левобережья местами 18-20°, в южных областях 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье до 5° тепла.

В Крыму снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 0-3° мороза. В Киеве температура ночью 11-13° мороза, днем 0-2° мороза.