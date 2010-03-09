Кировоградщина: на сегодня угрозы паводка в области нет

На сегодня нет оснований говорить об угрозе паводка в Кировоградской области в период таяния снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании у губернатора заявил заместитель начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Кировоградской облгосадминистрации Валерий ПЕТРЕНКО.

По его словам, метеорологи сообщают, что таяние снегов не будет интенсивным, половину воды успеет поглотить земля, остальное пойдет в реки.

В.ПЕТРЕНКО отметил, что на водоемах области происходит плановый сброс воды, что позволяет регулировать ее уровень. «С 20 февраля из реки Ингул сброшено 5 млн. кубометров, из реки Сугоклея – около 3 млн. кубометров», - сообщил он.

На сегодня снежный покров на территории Кировоградской области достигает от 16 см на западе области до 41 см на востоке.