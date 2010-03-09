Прикарпатье: акция «Услышьте все!» собрала 150 тыс грн

В Прикарпатье в прошлом году в рамках четвертой Всеукраинской акции «Услышьте все!» собрали 150 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции в Ивано-Франковской областной детской клинической больнице, которая приобрела за эти средства новое медицинское оборудование для детей с дефектами зрения.

По словам главного детского офтальмолога области Надежды ГАВРИЛИШИН, с помощью приобретенного медоборудования врачам удастся своевременно диагностировать дефекты зрения у новорожденных детей, особенно с малым весом и недоношенных. Аппаратура уже определила, что в области 20 малышей имеют диагноз ретинопатия. Это офтальмологическое заболевание, которое приводит к слепоте.

В этом году Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу» вместе с областным Управлением здоровья проведут еще одну благотворительную акцию. По словам заместителя начальника Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Зои ЦИХОНЬ, в этот раз волонтеры будут собирать средства на неонатологические отделения в районах. Новая акция будет проходить 3-23 мая. К сбору средств может приобщиться каждый желающий.