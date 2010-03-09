У россиянки изъяли 37 тысяч таблеток «Терофун»

Харьковские пограничники совместно с таможенниками и работниками СБУ изъяли у 43-летней жительницы России более 37 тысяч таблеток «Терофун», которые она пыталась незаконно провезти через государственную границу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Димитрий ГОРКОЛЬЦЕВ, женщина была задержана ночью на железнодорожном вокзале Харькова во время оформления поезда «Симферополь – Москва».

У жительницы Московской области было выявлено 37 тысяч 46 таблеток, которые она спрятала в упаковках из-под печенья, кофе, шоколадное суфле и сока.

Задержанная россиянка с наркотическим веществом весом 5,18 кг передана сотрудникам СБУ.

Препарат «Терофун» может использоваться в качестве сырья для производства наркотиков, отметил Д.ГОРКОЛЬЦЕВ. Оборот этого препарата ограничен и для него установлены меры контроля.