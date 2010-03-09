Вьетнаму дадут $790 млн для борьбы с глобальным потеплением

Власти Вьетнама получат 790 млн. долларов для разработки мер, которые помогут стране приспособится к изменениям климата, связанным с глобальным потеплением. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фонд чистых технологий, подотчетный Всемирному банку, пообещал выделить Ханою 250 млн. долл. Остальные деньги будут выделены правительствами Дании, Франции и Японии.

Вьетнам с его частыми наводнениями, засухами, а также повышением уровня моря считается одной из самых уязвимых стран в отношении глобального изменения климата.