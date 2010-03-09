Первая волна паводка на реках бассейна Днестра миновала

Первая (основная) волна весеннего паводка на реках бассейна Днестра миновала на невысоких отметках уровней воды и не нанесла ущерб населению и объектам хозяйственного комплекса Львовской области.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации Алексей ТИТАРЕНКО.

По его словам, высокие уровни паводковых вод во Львовской области зафиксированы в реках бассейна Западного Буга: на реке Рать в с. Межиречье Сокальского района - 458 см выше нуля водомерного поста (20 марта во время весеннего паводка 2005 года уровень воды здесь был 465 см); на реке Солокия возле Червонограда - 478 см выше нуля водомерного поста (фактически это максимум, во время весеннего паводка 2005 года уровень воды в этой реке был 470 см).

Также А.ТИТАРЕНКО сообщил, что пропуск воды из водохранилища Добротворской ТЭС осуществляется планово и контролировано.

По его словам, дальнейшая ситуация в большой мере будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, А.ТИТАРЕНКО сообщил, что из резервного фонда областного бюджета для проведения подрывных работ на реках было выделено было 52,855 тыс. грн., на которые было приобретено 810 кг тротила. Сотрудники МЧС уже провели ряд работ по ликвидации ледовых заторов на реках.