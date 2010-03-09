В Испании прошли массовые протесты против абортов

Массовая акция протеста противников легализации абортов - "Марш в защиту жизни" - прошел в более чем в 100 городах Испании, сообщают испанские СМИ.

Самая массовая демонстрация состоялась в Мадриде, где по различным оценкам, собралось около 10 тысяч человек.

Инициаторами проведения марша выступили более 270 общественных организаций, борющихся против легализации абортов.

Протестующие требуют аннулировать недавно принятый закон, согласно которому испанские женщины получают право без каких-либо объяснений делать аборт до 14 недель беременности, а по медицинским показателями - до 22 недели. Закон отменяет судебное преследование женщин, сделавших аборт, и врачей, проведших операцию, а также дает право делать аборт в возрасте 16 лет без согласия родителей.