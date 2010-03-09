Донетчина: из-за баловства с огнем погибли двое малышей

После полуночи 8 марта в Донецкой области, в городе Славянске, в частном жилом доме возник пожар, в результате которого от отравления продуктами горения погибли 2 детей, 2004 и 2008 г.р.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар был ликвидирован соседями. Огнем повреждены пол и кровать. Предварительная причина пожара – баловство с огнем. Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.