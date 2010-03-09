В ЕС увеличен оплачиваемый отпуск по уходу за младенцем

Совет министров по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей ЕС увеличил оплачиваемый отпуск по уходу за младенцем с трех до 4 месяцев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в Директиве, одобренной на заседании Совета.

Согласно решению, один месяц из четырех один из родителей может передавать другому, что, по убеждению авторов Директивы, будет способствовать лучшему сочетанию семейной и профессиональной жизни, а также будет способствовать половому равенству на рынке труда.

Директива предусматривает, что все 4 месяца отпуска должны быть оплачиваемыми.

Предусматривается, что страны-члены должны будут имплементировать положение Директивы в национальное законодательство в течение двух лет.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Комитет по вопросам прав женщин Европарламента предложил увеличить минимальный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка в ЕС до 20 недель.

Депутаты также высказались за необходимость введения полностью оплачиваемого отпуска для отца ребенка продолжительностью не менее двух недель во время отпуска по уходу за ребенком для матерей.