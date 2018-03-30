Почему не толстеют японки?

Ответ очевиден: едят морепродукты, а от них, как известно, не растолстееешь. Да? Но большинство итальянок тоже стройны, хотя едят преимущественно макароны… Почему же мы, славянки, всю жизнь мечтаем скинуть килограмм по 10? И это несмотря на то, что от жареной картошки отказываемся в 15, от белого хлеба – в 16, а про высокую калорийность бананов узнаем в 20… Что-то здесь не так…

Наша проблема – не в том, что мы едим (картошку и булочки можно найти в тарелках чуть ли не всех народов мира), а в том, как мы это делаем. «Еда – это не только углеводы, жиры и белки, это – образ жизни», - утверждают эксперты-диетологи. Оказывается, в истории славянских народов абсолютно отсутствует культ еды… Есть традиция обжорства, а вот ритуалов, подобных китайской чайной церемонии, увы, нет. Почему? Пусть в этом разбираются историки, а мы пока что «пробежимся» по странам и континентам, посмотрим, как едят те, кому проблема лишнего веса знакома по большей части теоретически.

Юго-Восточная Азия

Рис и тушеные овощи – основная еда азиатов. Это «хорошие» углеводы и полезная клетчатка. Мясо азиаты едят редко, добавляя его в свою основную еду лишь для разнообразия вкуса или чтобы украсить блюдо. Речь, конечно же, идет о ежедневном рационе: праздничный стол в Юго-Восточной Азии на мясо богат. Но праздники на то и праздники, чтобы случаться не часто. Разнообразят азиатский рацион рыба, фасоль, бобы и молочные продукты.

Ближний Восток

Принцип питания – тот же, что и в Юго-Восточной Азии. Ежедневное меню: рис, овощи, орехи, бобы, курица. Легенда о том, что на ближнем Востоке едят исключительно барашков – не более, чем легенда. Несчастных животных режут не чаще 5 раз в году: на большие праздники и дорогим гостям. То есть потолстеть от этого не удастся!

Южная Америка

Аргентина – мировой лидер по поеданию мяса! Факт общепризнанный. Но какое мясо едят горячие аргентинские женщины? Свинину? Жареную курицу? Как бы не так! Постная говядина, содержащая не более 3 г жира на каждые 100 г. Для сравнения: в европейской и российской говядине – 12-15 г жира. Почему? Коровы более ленивые? Нет, наши коровы с радостью паслись бы на травяных пастбищах – себе полезно и людям приятно, но нет у них такой возможности! Бедных животных кормят комбикормом, от которого они неудержимо толстеют. А вслед за ними – и мы… Да и нет у латиноамериканцев привычки жарить мясо на сковороде, с большим количеством жира. Угли любят…

Средиземноморье

Поклонники оливок. Жители средиземноморских стран едят их во всех видах: свежими и в и виде «фреша» - оливкового масла, которым они заправляют любую еду. Красное вино и виноград венчают их меню, с полным правом претендующее на звание «самого здорового в мире».

Африка

Скажи, пожалуйста, как часто ты перекусываешь орешками, считая их «несерьезной» едой? Африканцы очень удивились бы такой привычке: ведь для них орешки – не десерт и не закуска, а основное блюдо! Рис с тушеным в томате арахисом – одно из самых любимых блюд в Гамбии. И тамошним врачам не приходится ломать себе голову над придумыванием диет: проблема лишнего веса к числу национальных не относится.

Секреты тибетских монахов

Только самые продвинутые европейцы готовы следовать примеру тибетских монахов: слишком уж они аскетичны, воздержаны во всем, а особенно – в еде. Но даже им иногда приходит в голову почистить свой организм. И делают они это чрезвычайно просто: каждое утро на голодный желудок они едят … сырой рис. Просто проглатывают по 10 зернышек и в течение часа после этого не пьют и не едят. Начинать нужно с 10 зернышек, постепенно доводя порцию до количества, соответствующего количеству лет.

Как видишь, традиции большинства народов мира в значительной степени отличаются от наших, славянских, привычек. Впрочем, что такое «славянские привычки»? То, что мы напрочь забыли? Ведь всего лишь сто лет назад в украинских селах ели достаточно здоровую пищу: каши, овощи со своих огородов. И даже наше сало признается диетологами полезным, если не есть его килограммами.

Вот мы и подошли к еще одной национальной особенности: есть много и быстро. Миниатюрные японцы едят, как известно, палочками, которыми много не зачерпнешь. Длительность обеда в Средиземноморье составляет около двух часов. И это – вовсе не потому, что именно столько времени требуется для поглощения блюд. «Не спеши!» - главный принцип культуры еды в этих странах. Перекусы между основными приемами пищи – наша «изюминка». Причем перекусываем мы основательно: булочками, мороженым, шоколадом. Не можешь прожить четырех часов без еды? Ешь орешки, сухофрукты – они очень быстро утоляют голод. Именно так в случае необходимости делают жители Азии, Африки, Латинской Америки. Почему бы не поучиться хорошему?

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