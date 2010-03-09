Чем опасны парабены в косметике

Каждый день миллионы женщин используют косметику, которая может содержать парабены. Почему же царит такой ажиотаж вокруг этого вещества? Опасно ли их использование для кожи?

Первоначально парабены начали применять в качестве консервантов косметических средств. Через некоторое время появилось мнение, что парабены очень токсичны. Содержание вещества в косметических продукциях стали снижать, постепенно переходя на другие консерванты. Так началось всеобщее гонение парабенов.

Вещество парабен применяется в качестве консерванта в косметике, пищевых продуктах и лекарственных препаратах. Консервант обладает отличными противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что позволяет надолго сохранить средство. Бытует мнение, что помимо отличных качеств, парабен накапливается в организме, что вероятнее всего может привести к образованию злокачественных опухолей и сахарному диабету.

В настоящее время производители не могут отказаться от использования парабенов в косметике, они просто в составе обозначают иначе: параоксибензоат метила это метилпарабен – производная парабена. Вдобавок они используют отличный маркетинговый ход, помечая на упаковках со средствами «без парабенов». Верить надписи не стоит, скорее всего, парабен входит в состав, но в минимальной дозе.

Но не стоит паниковать и перечитывать состав своих косметических средств. Во многих из них парабен находится в весьма малых дозах. До сих пор невозможно понять, почему ученые ополчились на консервант - все их утверждения всего лишь предположения.

Производители натуральной косметики утверждают, что в составе их продукции нет опасных химических веществ, а только натуральные природные компоненты. Но в состав многих растений с выраженными антибактериальными свойствами входят вещества схожие по составу с парабенами. Любой химик подтвердит, что если разобрать химический состав растений, таких как кора дуба, малина, брусника, ежевика, можжевельник, клюква т.д., список веществ не будет отличаться от состава всеми любимых кремов.

Одно точно известно, что парабены могут вызывать аллергию на коже. По этой причине парабен не входит в состав или же в минимизированных количествах присутствует в специальных косметических кремах против дерматологических заболеваний, которые можно приобрести только в аптечных сетях.

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