Буковина: все виды соцпомощи будут назначать по одному заявлению

В Черновицкой области в рамках международного проекта «Совершенствования системы социальной помощи» внедряется модель предоставления социальной помощи, которая основывается на применении единственной технологии приема граждан, которые обращаются по назначению всех видов социальной помощи всего по одному заявлению на основании общего пакета документов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении труда и социальной защиты населения Черновицкой ОГА, во всех местных управлениях труда и социальной защиты области разработаны мероприятия по внедрению единой технологии приема граждан, проведено отделение функции приема, назначения и выплаты, внедрена предыдущая запись на прием, в том числе по телефону.

Отныне прием граждан во всех местных управлениях труда и социальной защиты осуществляется ежедневно без обеденного перерыва, без закрепления за территориальными участками.

Ведутся также реестры передачи личных дел, предоставляется возможность получить консультацию по вопросам предоставления всех видов социальной помощи по телефону.