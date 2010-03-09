Телемарофон собрал $60 млн для пострадавших в Чили

Телемарофон в поддержку пострадавших от землетрясения в Чили помог собрать 60 миллионов долларов, которые пойдут на помощь потерявшим близких и жилье, а также на восстановление разрушенного в результате стихии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в понедельник принимавший участие в марафоне во время визита в Чили генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН.

По его словам, еще 10 миллионов долларов выделено правительству Чили из Фонда ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Согласно последним данным, число погибших составляет 452 человека (ранее сообщалось о более, чем 800 погибших), около 500 человек ранены, есть пропавшие без вести. Около 2 миллионов чилийцев остались без крова, повреждены 1,5 миллиона домов, из которых 500 тысяч не подлежат восстановлению.

Гуманитарную помощь Чили оказывают многие страны.

Генсек посетил Чили в минувшие выходные, чтобы выразить соболезнования народу этой страны, и заявить о поддержке со стороны ООН. В ходе поездки по Чили он посетил наиболее пострадавшие районы, включая ближайший к эпицентру город Консепсьон, а также встретился с завершающей президентский срок Мишель БАЧЕЛЕТ и избранным президентом Себастьяном ПИНЬЕРОЙ.

Он также сообщил, что по результатом переговоров с чилийским руководством была достигнута договоренность о создании совместной группы ООН-Чили для оценки масштабов необходимой помощи.