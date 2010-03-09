О славе мечтают маньяки?

Американские ученые выяснили, что субъекты с маниакальными склонностями больше обычных людей сосредоточены на славе и обогащении, - пишет в одном из недавних выпусков Journal of Clinical Psychology.

В ходе исследования специалисты изучили свыше сотни человек, 27 из которых обладали диагнозом «маниакальная депрессия» или «биполярное расстройство».

Участников исследования попросили заполнить опросники, направленные на оценку их амбиций. Вопросы анкеты, в частности, звучали так: «Могли бы вы вести популярную программу на ТВ?» или «Хотели бы вы заработать 20 млн. долларов?» На подобные вопросы анкеты большинство участников ответили утвердительно.

В целом оказалось, что у людей с маниакальными склонностями - более высокие шансы добиться богатства и славы, чем у нормальных людей.

likar.info