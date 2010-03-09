Деньги исцеляют

Одни только размышления о финансах способны облегчать нравственные страдания и даже притуплять физическую боль, утверждают американские исследователи.

Проведя шесть различных экспериментов, специалисты в области маркетинга совместно с психологами изучили психологическое, физическое и социальное воздействие денег. В ходе одного из опытов 84 студента-добровольца были разделены на две равные группы. Одну группу попросили пересчитать пачку 100-долларовых банкнот, а другую – листочки обычной бумаги. Затем участники играли в Cyberball – компьютерную игру, в которой четыре игрока передают мяч друг другу. Испытуемые были уверены, что играли с тремя реальными людьми, хотя на самом деле роль других геймеров исполнял компьютер. В первом цикле игр все добровольцы выигрывали, а вот в остальных специально настроенная программа постоянно отбирала у них мяч. По завершении игры участники признались, что почувствовали пренебрежительное отношение к себе. Однако товарищи, которые перед игрой занимались подсчётом денег, оценили уровень своего дискомфорта ниже, чем те, кто считал простые бумажки.

Для оценки влияния денег на физическую боль 96 других участников исследования разделили на две группы и также поручили им подсчёт купюр или бумаги. После этого они опускали руки в сосуд с горячей водой. Удивительно, но считавшие деньги оценили болевые ощущения ниже, чем те, кто имел дело с бумагой. Заинтересовавшись тем, что мысли о деньгах, возможно, отвлекали добровольцев от боли, учёные повторили эксперимент, но уже без денежных знаков. Они попросили одну половину участников написать о своих тратах в прошлом месяце, а вторую – о погоде. После этого обе группы прошли игру Cyperball и тест на физическую боль. В итоге те, кому пришлось перечислять свои расходы, продемонстрировали более сильный стресс от проигрыша в коварную компьютерную игру и почувствовали большую боль от горячей воды. «Сама идея денег имеет серьёзную психологическую власть, достаточную для того, чтобы изменить реакцию на социальную изоляцию и даже на физическую боль», – резюмировала один из авторов исследования, профессор маркетинга Университета Миннесоты Кэтлин Вохс.

Комментарий Ирина Корчагина, психолог, руководитель центра «Счастливая семья»:

– Полностью согласна с авторами этого любопытного исследования. Действительно, деньги – это очень значимый символ, который существует в любом человеческом обществе независимо от уровня его цивилизованности и культуры. Причём силой, способной влиять на наше психоэмоциональное состояние, обладают не только осязаемые бумажные или металлические деньги. Когда у тебя в кармане пластиковая карточка, на которой лежит энная сумма, и ты знаешь, что можешь зайти в магазин и купить понравившуюся вещь, то, согласитесь, чувствуешь себя намного увереннее. Кроме того, если взять, к примеру, наше психологическое ремесло, то считается, что психологическая помощь не должна быть бесплатной, потому что в этом случае она теряет свою эффективность. Если человек платит, он включает свои внутренние ресурсы и начинает сам уже справляться со своей проблемой. Причём чем с большей суммой ему приходится расстаться, тем лучше и быстрее проходит процесс исцеления.

Ирина Лисичкина

versia.ru