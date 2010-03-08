Искусственный загар в домашних условиях

Зима закончилась, началась весна, а удастся загорать под теплым солнцем еще не скоро. Но как же хочется уже сейчас выглядеть загорелой! Благодаря постоянному развитию косметической индустрии мы можем стать обладательницами приятного шоколадного оттенка кожи и без самого солнышка.

Сейчас появилось огромное множество косметических средств для имитации загара, которые не окрасят вашу кожу в ужасный оранжевый цвет. Новые средства для загара легко наносятся, не вредят коже и помогают добиться натурального оттенка загара.

Крема для загара реагируют с кожей, придавая ей натуральный оттенок, который постепенно смывается с отмершими клетками кожи за несколько дней. В состав кремов для загара входит компонент под названием дигидроацетон. Кератин верхнего слоя кожи при реакции на дигидроацетон приобретает приятный золотистый оттенок. Использование современных кремов для загара позволяет добиться естественного цвета загара, но они никак не защищают кожу от воздействия солнечных лучей - для защиты используйте специальные крема.

Чтобы цвет загара получился равномерным, следует придерживаться некоторых правил.

Во-первых, перед применением любых косметических средств, необходимо пройти тест на возможную аллергическую реакцию. Для этого вечером нанесите немного крема на сгиб локтя, а утром проверьте, не проявилась ли аллергия. Если присутствует хоть малейшее проявление, скорее всего у вас аллергия на дигидроацетон. Тогда для вас лучше подойдут легкие оттеночные крема.

Во-вторых, нужно кожу предварительно очистить пилингом от слоя мертвых клеток. Основной компонент, отвечающий за загар, плохо ложится на места, где много отмерших клеток. Тщательнее приступите к очищению таких частей тела как локти, колени и кисти рук.

В-третьих, наносить крем начинайте именно со лба, далее на все открытые участки лица, избегая бровей. В этих местах оттенок может проявиться сильнее. Старайтесь распределить крем равномерно на лице, не забывая об ушах и месте под челюстью.

В-четвертых, для натурального цвета коленей и локтей, предварительно обработайте их увлажняющим кремом.

В-пятых, загар проявится на теле через 4 часа, поэтому не надо повторно наносить проявляющийся крем, не выждав нужного времени. Иначе вы получите совершенно неожиданный цвет кожи.

Когда нанесете средство на кожу, выждите время, пока крем на теле высохнет, иначе на одежде или постели появятся пятна. Тщательно вымойте руки или же получите очень яркие ладони неприятного цвета.

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