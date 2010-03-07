В Мариуполе питбультерьер напал на пенсионера

В Мариуполе Донецкой области пенсионер госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения питбультерьера.

Как передает корреспондент УНИАН, местная газета «Ильичевец» сообщила, что в 62-летний мужчина вышел утром в магазин, когда неожиданно из соседского двора выскочил битбультерьер. Пес бойцовской породы набросился на пенсионера и покусал его до такой степени, что прибывшая по вызову бригада «скорой» госпитализировала человека в тяжелом состоянии.

В хирургическом отделении горбольницы №1 на теле мужчины врачи насчитали более 20 следов зубов животного. У пострадавшего диагностированы множественные раны лица, головы, кистей рук, предплечий и голени. Медики на протяжении двух часов обрабатывали раны и накладывали швы, но констатировали, что раны инфицированы и процесс заживления будет долгим. Сейчас состояние пациента оценивается как средней тяжести, он получает лечение против бешенства. По иронии судьбы, пострадавший является водителем машины «скорой помощи».

По словам начальника управления ветеринарной медицины Мариуполя Константина ГОРОДЕЦКОГО, ветеринары выдали хозяйке питбультерьера предписание на изоляцию собаки до выяснения всех обстоятельств случившегося.

«В течение 10 дней собака будет находиться под наблюдением ветеринаров. Сейчас в первую очередь необходимо провести эпидисследование и выяснить, было ли животное привито от бешенства», - сказал К. ГОРОДЕЦКИЙ.

Он отмети, что в дальнейшем все будет зависеть от пострадавшего. «Если он обратится с заявлением в милицию, дело могут направить в суд, который может либо оштрафовать владелицу собаки за нарушение правил содержания животных, либо принять решение об изъятии домашнего питомца для последующей эвтаназии», - заключил начальник управления ветмедицины.