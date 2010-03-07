Погода на 8 марта

Завтра, 8 марта, на территории Украины ночью и утром ожидается небольшой снег, днем без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 9-14° мороза, на Прикарпатье 17-22° мороза, в восточных областях и в Крыму 2-7° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и в Крыму 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью по области 9-14° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 3-5° мороза.