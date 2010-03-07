Идеальный возраст для рождения детей

Авторитетный экономический журнал Forbes выяснил у деловых женщин, когда, по их мнению, лучше всего стать мамой. Специалисты опросили более двух тысяч работающих дам, чтобы получить ответ на этот вопрос.

Оказалось, что подавляющее большинство - 76% респонденток - считают, что женщинам, строящим свою карьеру, лучше всего обзавестись первым ребенком в возрасте 25-34 лет.

Свыше 40% из них понижают верхнюю возрастную планку до 29 лет, полагая, что к этому возрасту уже можно создать свою репутацию на службе, достигнуть финансовой стабильности и социальной зрелости, чтобы с чистой совестью получить родительские права и обязанности.

Откладывают миссию продолжения рода на возраст старше 35 лет 11% женщин. Причиной такого решения, как и следовало ожидать, стали карьерные и экономические факторы.

Интересно, что более половины работающих представительниц прекрасного пола - 56% - хотят иметь хотя бы двоих детей, 27% мечтают о троих, а 8% видят себя мамой четырех и более наследников.

Тем не менее, более 60% женщин, принимавших участие в опросе Forbes, считают, что материнство негативно сказывается на профессиональной карьере, только 30% из них подтвердили этот тезис личным опытом. Еще 23% деловых дам полагают, что дети никак не влияют на их производственные успехи или продвижение по службе, а 16% даже отметили позитивные изменения после появления первенца.

По данным официальной статистики, средний возраст женщины, впервые ставшей матерью, составляет в США 25 лет, пишет РИА Новости. Но именно эту цифру медики считают довольно высокой. По мнению врачей именно с этого возраста способность женщины к деторождению начинает угасать. А после 30 лет женский организм утрачивает 90% способных к оплодотворению яйцеклеток, а уже после 40 лет шансы снижаются до 3%.

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