Можно ли пить украинское вино? Можно. Ведь полки супермаркетов трещат от ассортимента солнечного напитка отечественного производства — в коробках, в обычных бутылках и в бутылках, которые выкинуть после торжества не просто нельзя, а преступлению подобно. Производители занимают призовые места, ездят на выставки за медалями, увеличивают площади виноградников. Отрасль цветет и пахнет!

Однако СМИ родного отечества трубят о том, что добрая половина вин просто непригодна к употреблению. Только в прошлом году Госпотребстандарт забраковал 30% продукции, предназначенной для употребления в романтической обстановке.

Мировое виноделие знает много легенд об этом напитке. В мире существует целая культура потребления напитка, глубокие традиции и сложные технологии производства. Французам, ценителям бургундского, придумалось учесть бесчисленное множество факторов, влияющих на природу вина. Это и температуры, дневная и ночная, распределение осадков в течение года, количество часов солнечного света, структура почвы, уровень рН. Прибавьте к этому способность почвы удерживать влагу, ее минеральный состав, рельеф местности, угол падения солнечных лучей — и это лишь некоторые факторы из многих.

Однако в нашей стране само понятие «вино» рискует стать легендой. Может ли страна или регион претендовать на статус винодельческого, если каждый раз выбирая вино мы рискуем нарваться на «шмурдяк»?

Стоит сказать спасибо отечественным СМИ. Украинский потребитель давно научен, как выбрать то же вино или любой другой продукт, не переплачивая за маркетинг, за тару и упаковку. Но каждый раз важно угадать, не ниже какой ценовой планки может опуститься стоимость напитка богов.

В итоге внакладе всё равно остается начинающий ценитель вина. Истинный знаток знает, сколько должно стоить вино какого урожая какого региона. Остальные 95% потребителей переплачивают ценой здоровья или кошелька в любом случае.

Ориентироваться на результаты большинства тестирований не стоит. К сожалению, в стране, которая по уровню коррупции занимает почетное 146 место в мире, верить рейтингам сложно. Чему лучшим наглядным свидетельством являются те же конкурсы красоты.

В то же время сейчас украинские виноделы встревожены: условия работы для импортеров вина заметно упрощены — уровень ввозной пошлины упал с EUR2 до EUR0,2-0,3 за 1 л. После чего большинство импортеров снизили цены на свою продукцию в 1,5 а то и в два раза.

Наплыв заморского вина в этом году остановил только взлет курса доллара. Но для отечественного производителя есть еще одна плохая новость: в следующем году мы переходим на нулевую ставку ввозной пошлины, и количество иностранцев на рынке будет только расти. Тогда придется и нашим виноделам либо снизить цену, либо улучшить качество продукта. Как ни странно, но в Украине вино дороже, чем похожие бутылки в Америке, Испании, Франции и Италии.

А сейчас можно быть уверенным лишь в одном: пока есть те производители, которые снимают с рынка сверхприбыли, их «долю ангелов» будем оплачивать мы — начинающие неопытные потребители.

Анастасия Арасланова

"Экономические известия"