Продукты, которые могут уберечь от рака груди

Оказывается, что излишний жир является врагом не только для нашей талии, но и для молочной железы. Безусловно, ставить диагноз и лечить мастопатию должен только врач-маммолог, но поскольку при этом заболевании обычно повышен уровень эстрогенов в организме, то стоит обратить особое внимание на продукты, которые мы употребляем.

А чтобы снизить риск развития рака груди, представляющего собой следствие мастопатии, нужно прибегнуть к специальной диете, ведь большинство раковых заболеваний связано именно с неправильным питанием. Мы хотим вам предложить ряд продуктов, на которые следует обратить внимание и ввести их в свой рацион.

Продукты, богатые витамином С. Этот витамин полностью восстанавливает изменения клетки, которые наступают под воздействием канцерогенов. К таким продуктам относятся: грейпфруты, апельсины, помидоры, картофель, зеленый перец.

Продукты, богатые бета-каротином нейтрализуют канцерогенное действие избытка эстрогенов и «следят» за тем, чтобы их количество не превышало недопустимого уровня.

В этом помогут продукты, такие как: морковь, шпинат, петрушка, помидоры, красная рябина и облепиха.

Продукты, богатые грубой клетчаткой. Клетчатка способствует «разбавлению» желчных кислот в кишечнике, ведь если их концентрация будет повышена, то это может стать причиной возникновения ракового заболевания. Так же, продукты, богатые грубой клетчаткой помогают «освобождаться» организму от канцерогенных веществ и лишних гормонов. Нужно ввести в свой рацион каши из цельных круп, зерновой и отрубной хлеб, отруби, ягоды, грибы, блюда из свеклы и других овощей.

Употребляйте капусту, потому что она богата витамином А, С и грубой клетчаткой, а также обладает антиканцерогенным действием.

Введите обязательно в свой рацион ростки пшеницы, так как они способны активно бороться со свободными радикалами, препятствуют старению клеток и, ко всему прочему, повышают жизненный тонус.

Но существует так же ряд продуктов, от которых стоит отказаться, если вы хотите себя обезопасить от развития ракового заболевания. Вы должны свести к минимуму потребление колбас, ветчины, копченостей и консервированных продуктов, потому что они содержат нитраты и нитриты, которые добавляются для сохранения цвета. Эти вещества представляют особенную "онкологическую опасность". Но не стоит особо пугаться, так как здоровым людям не стоит переживать.

А вот для людей, страдающих дисбактериозом, заболеваниями желудка и кишечника, а так же запорами, нитраты и нитриты, при взаимодействии в кишечнике с белками, образуют сильные канцерогены.

Стоит задуматься и курильщикам, потому что эти же вредные и опасные вещества поступают в организм и при курении.

От кофе тоже советуем отказаться, потому что кофе стимулирует рост опухолей. А любимое для многих мясо-гриль содержит вредные для организма вещества, которые вызывают раковое перерождение клеток. А если уж вам очень захотелось пожарить мясо на мангале, то непременно заворачивайте его в фольгу.

Сладкоежкам, при соблюдении предлагаемой диеты, придется нелегко, потому что сахар и кондитерские изделия особенно вредны, тем более, если они сочетаются с жиром (торты, пирожные), да и в целом количество потребляемого сахара придется ограничить, так как повышенный сахар в крови приводит к высокому выбросу инсулина, а этот процесс может влиять на ткань груди, как канцероген.

И, как бы ни было трудно отказаться от своих пристрастий, все же это стоит сделать, потому что речь идет о вашем здоровье, а значит и о вашей жизни. Правильное питание и здоровый образ жизни – вот залог нашего здоровья и долголетия!

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