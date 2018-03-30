Как ухаживать за кожей весной

Ну, наконец-то, закончилась эта невероятно холодная и противная зима! Одеваться во все самое-самое теплое и все равно мерзнуть, выбирать самую чистую дорогу до офиса и все равно явиться перед коллегами по колено в грязном снегу, пытаться выглядеть сексуально и все равно в шапке и шубке, надетой поверх трех шерстяных кофт, походить на снеговика. Кто-то наверняка это любит, но точно не Леди. Мы в это время уже готовимся к приятному рейду по косметическим магазинам: новый сезон - новая косметика.

Столько всего надо поменять к весне! Во-первых, конечно, увлажняющий крем. Зимой мы пользовались плотным, жирным по консистенции, который на сто процентов мог защитить кожу от ветра и холода. Теперь же такой крем можно отправить в холодильник - ждать следующую зиму. С приходом весны нам по душе более легкие текстуры. Сухой коже подойдет крем с маслами оливы или карите. Для нормальной или смешанной достаточно легкого крема с гиалуроновой кислотой или глицерином. Жирная же кожа будет довольна и легким флюидом и даже гелем - лишний жир ей не нужен, только компоненты, сохраняющие влагу в клетках (растительные экстракты, фруктовые кислоты).

Во-вторых, необходимо позаботиться о хорошей защите от ультрафиолета. Солнце весной не греет, конечно, но светит исправно. Как раз теми самыми лучами, от которых мы должны надежно спрятать наше лицо. Обычно умные Леди выбирают дневной крем или тональную основу с SPF фактором. Это логично - зачем наносить на лицо еще один слой косметики. Не стоит перегружать кожу. Тональный крем со степенью защиты не меньше 15 пунктов вполне подойдет.

Кстати, пока солнце еще не такое жаркое, как поздней весной, самое время сделать глубокий пилинг кожи. Вариантов несколько. От домашнего отшелушивания до салонной процедуры.

С салоном все ясно. Вариантов отшелушивания предостаточно на любой вкус и тип кожи. Микродермобразия избавит от омертвевших клеток и мелких морщин, кислотный или гликолевый пилинги проникают в более глубокие слои кожи, очищают ее, освобождают не только от ненужных компонентов, но и от свободных радикалов. Химический пилинг - штука более жесткая, более радикальная. Такая процедура сотрет с лица (в буквальном смысле слова) все следы зимних гадостей. Только не пугайтесь, вы не обязательно будете копией Саманты Джонс из серии «Секса в большом городе». Хороший косметолог не причинит вреда коже. А выглядеть вы будете лет на 5, а то и 8 моложе!

Домашнее отшелушивание не принесет заметных результатов сразу, однако если делать процедуры регулярно, то своего вы добьетесь, кожа станет гладкой и нежной, и цвет лица изменится в лучшую сторону. А кошелек не отощает от дорогостоящих посещений косметолога.

Если у вас сухая кожа, от пилинга, скраба и эксфолианта лучше отказаться - не нужно травмировать и без того чувствительный покров. Для очищения нужно утром и вечером протирать лицо безспиртовым лосьоном. Он бережно удалит омертвевшие клетки, успокоит кожу и вернет ей тонус. Также лосьон для отшелушивания стимулирует кровоснабжение, чем восстанавливает клеточную работу во внутренних слоях.

Остальные типы кожи - нормальную, смешанную и жирную - можно очищать более активно. Единственная разница - время воздействия средства и интенсивность механического взаимодействия. Если вы выбрали пилинг, то дома лучше использовать тот, что на основе фруктовых кислот, - они нежнее действуют на кожу и не проникают в ее глубокие слои. Химический и гликолевый пилинги дома применять не стоит - эти продукты предназначены для использования профессионалами, в домашних условиях проводить такие процедуры нельзя. Скрабы и всевозможные эксфолианты необходимо использовать минимум раз в неделю, а для жирной кожи - минимум два. Выбирайте созданные на основе искусственных полимеров - они более гладкие и не травмируют здоровый покров. Существуют скрабы на основе виноградных или абрикосовых косточек. Они подходят только для жирного типа, но и в этом случае механическое давление должно быть минимально. Хоть жирная кожа и толще любой другой, но и ее тоже возможно поранить. Если в скрабе или пилинге есть салициловая кислота, значит, такой продукт обладает бактерицидными свойствами - идеальный вариант для проблемных участков.

Наконец, когда мы полностью готовы к вступлению в новый, любимый всеми сезон, присмотритесь к своей палитре для макияжа. Кажется, в нее необходимо добавить пару ярких пятен. Глянцевый блеск насыщенных ягодных цветов, неоновый лак для ногтей или тушь непривычного для вас цвета - что это будет, решать только вам, Леди.

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