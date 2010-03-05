Основные противопоказания к самомассажу

Общие противопоказания к самомассажу: острые лихорадочные состояния, острые воспалительные процессы, кровотечения и кровоточивость, наличие гнойников на любом участке тела, кожные заболевания (экзема, фурункулез, лишаи, воспаление поверхностных лимфатических сосудов, кожная сыпь), повреждения или сильное раздражение кожи, воспаление и тромбоз вен, большие варикозные расширения.

Нельзя выполнять массаж в местах расположения родинок и различных опухолей.

Живот не рекомендуется массировать при грыже и во время менструации, а также сразу после приема пищи.

Если в лимфатических узлах (в области паха, подколенной ямке, подмышечной впадине) появилась припухлость, следует воздержаться от самомассажа и проконсультироваться у врача.

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