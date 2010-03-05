Украине предрекают землетрясение, как в Чили и Гаити

Румынский институт физики земли сообщил об активности участка в Карпатах на границе с Украиной. Ученые считают, что это может привести к землетрясению силой 8-9 баллов по шкале Рихтера. В институте утверждают, что горный массив на границе с Украиной имеет почти такую же активность, как в Чили, мощное землетрясение здесь может произойти в любое время.

По данным румынских специалистов, после землетрясений на Гаити и в Чили опасность нависла над так называемой “зоной Вранча”, которая находится на границе Украины и Румынии в Карпатах. Этот участок уже давал о себе знать в 1940, 1977, 1986 и 1990 годах.

По силе новое землетрясение в “зоне Вранча” будет мощнее, чем стихия 1977 года, тогда в Бухаресте погибли 15 тысяч человек.

“Эпицентр будет глубоко в земле, и чем глубже - тем мощнее будет землетрясение. Почувствуют его даже в Москве!”, - уверен директор Румынского института физики земли Георге Мермуряну.

Опасность для Украины кроется в ее почве. Магнитуда в 6 баллов по шкале Рихтера на границе с Румынией может вылиться в восемь-девять баллов по двенадцатибалльной шкале, почти как на Гаити.

tsn.ua