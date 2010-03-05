Тернопольские врачи продавали роженицам бесплатные лекарства

Семеро матерей с тернопольской области пожаловались в прокуратуру на врачей из областного роддома. Те продавали им лекарства "Куросурф". В то же время списывали их, как будто бы отдали пациентам бесплатно.

Прокурор Тернополя Сергей Банах рассказал во время пресс-конференции, что эти лекарства используются для детей, которые рождаются недоношенными.

"Они необходимы таким новорожденным, чтобы раскрыть легкие и начать дышать. Лекарства дорогие, и передаются в роддомы по государственной программе бесплатно. Распространяться должны также бесплатно", - отметил он.

В большинстве случаев тернопольские врачи не брали плату с матерей, детям которых вводили "Куросурф". Однако в случаях, когда семья новорожденного была богатой, настаивали, чтобы родители дали деньги. Медики брали от 500 до 4 тысяч гривен. В нескольких случаях оформляли эти деньги, как благотворительную помощь роддому. В то же время в официальных документах указывали, что препарат выдали бесплатно.

"Обычно медики могут опираться на закон "О благотворительности и благотворительной помощи". Однако, если маме ставят выбор: "Или давай деньги, или твой ребенок не будет жить", то о какой благотворительности можно говорить", - сказал Банах.

Прокуратура города возбудила по данному факту уголовное дело. Медиков обвиняют в разворовывании имущества, пользуясь служебным положением.

Сколько точно людей причастны к делу, провоохранители пока не говорят.

gazeta.ua