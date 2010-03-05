35 улыбок в час – верный способ познакомиться

Научный подход - лучший путь к счастью в любви, утверждает The Daily Mail вслед за Эндрю Тризом, автором новой книги "Расшифровка кода любви" (Decoding Love by Andrew Trees).

Как заговорить в баре с незнакомым мужчиной? Только не подходите к нему первой. Нужны невербальные сигналы. По данным Триза, наиболее эффективны многократные взгляды, непременно сопровождаемые улыбкой. Причем мужчины чаще всего подходили знакомиться не с самыми красивыми женщинами, а с теми, кто наиболее часто посылал сигналы, обнаружила психолог Моника Мур, исследуя механизмы флирта. Более 35 сигналов в час - в среднем более четырех знакомств.

Шансы повышает и губная помада: "когда у женщины накрашены губы, мужчины по первому впечатлению оценивают ее привлекательность намного выше".

Еще один механизм соблазнения выявил американский психолог Джеффри Миллер, изучая работу стриптизерш. Сумма чаевых от недели к неделе сильно меняется, причем в зависимости от фазы цикла овуляции. В период менструации танцовщица зарабатывает в среднем 22 фунта в час, в промежуточном состоянии - в среднем 32 фунта, а в период овуляции - целых 45 фунтов! Оказалось также, что противозачаточные таблетки - враг чаевых (и сексапильности): они снижают сумму чаевых на 10 фунтов в час в среднем. Любопытно, что женщин в период овуляции находят более привлекательными и мужчины, которые видят их просто на фотографиях: неуловимо меняется цвет губ, ширина зрачков и цвет лица, отмечает издание.

Триз также докопался, как гарантированно оттолкнуть потенциального партнера: нужно отвечать на телефонные звонки во время свидания в ресторане, грубить официантам, без умолку говорить о себе, рассказывать о бывших возлюбленных, рассуждать о своем весе или своей очередной диете.

Между тем влюбленность действует на мозг странно, отмечает Триз. Увидеть любимого человека - все равно что принять кокаин: активизируются одни и те же отделы мозга. Организм влюбленного также выделяет гормон окситоцин, который изглаживает прежние связи в мозгу, чтобы новое чувство могло вытеснить прежнее.

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