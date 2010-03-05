AstraZeneca прекращает большинство исследовательских программ

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca обнародовала детали объявленной ранее реструктуризации научно-исследовательской деятельности. В ходе реструктуризации будут закрыты ряд научно-исследовательских центров и прекращены исследования в 10 терапевтических областях, а также в области разработки большинства вакцин.

Компания продолжит инвестировать средства во все направления своей деятельности –заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные, воспалительные, инфекционные заболевания, а также неврология. Однако в рамках этих направлений будут прекращены разработки новых лекарств для лечения тромбоза, кислотного рефлюкса, рака яичников и мочевого пузыря, системной склеродермии, шизофрении, биполярных расстройств, депрессии, гепатита С и вакцин кроме вакцины против респираторно-синцитиального вируса и противогриппозных вакцин.

В ходе намеченных изменений планируется закрытие ряд из 17 имеющихся у AstraZeneca научно-исследовательских центров. В Великобритании это центр в г. Чарнвуд (графство Лестершир), в штате которого 1,2 тыс. сотрудников, а также менее крупный центр в Кембридже, доставшийся AstraZeneca в результате сделки по приобретению в 2005 г. компании Pharmaceuticals. Кроме того, прекратится работа в центре близ Бристоля. При этом штат крупнейшего в Великобритании научно-исследовательского центра в Олдерли-Парк увеличится за счет перевода сотрудников с других объектов.

Кроме этого, AstraZeneca заинтересована в продаже компании Arrow Therapeutics, приобретенной ею в 2007 г. за 150 млн долл. США.

Планируется закрытие научно-исследовательского центра в шведском Лунде и прекращение ранних стадий исследований в г. Уилмингтон (США).

Напомним, что в январе с.г. AstraZeneca объявила о сокращении в 2014 г. 3,5 тыс. рабочих мест в исследовательских подразделениях.

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