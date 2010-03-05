В Крыму до воскресенья объявлено штормовое предупреждение

На 5 и 6 марта в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на территории автономии возможны сильные дожди с мокрым снегом и усиление северо-восточного ветра с переходом в северо-западный, порывы будут достигать 22 метров в секунду.

«Об ухудшении погодных условий извещены подразделения крымского управления МЧС и службы взаимодействия», - говорится в сообщении.