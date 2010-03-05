Выявлены новые свойства чеснока

Про то, что чеснок полезен для сердца и сосудов, мы знаем давно. Но вот последние данные: оказывается, он необходим лишь свежий - только что разрезанный или раздавленный.

Сто лет нам твердили, что главное в чесноке - аллицин, летучее соединение, которое образуется в момент разрезания зубчика чеснока и недолго сохраняется в его соке. Но вот доктор Дипак Дас из сердечно-сосудистого исследовательского центра Университета Коннектикута (США) подошел к делу скрупулезно. И выяснил: дело не в аллицине, а в одном из его компонентов. А именно в сероводороде - этот газ нам знаком по малоприятному запаху протухших яиц или гниющих бытовых отходов. Оказывается, это он расслабляет гладкие мышцы, которыми выстланы стенки кровеносных сосудов, снимая тем самым спазм и предотвращая возможные последствия в виде инфаркта или инсульта.

Попало, как всегда, крысам - одну их группу кормили свеженарезанным чесноком, вторую - сушеным. Затем жестокие экспериментаторы смоделировали у крысок сердечный приступ и хладнокровно смотрели, что получится. В группе "сыроедов" сердечная мышца восстанавливалась гораздо быстрее, чем у получавших "сухари".

И вот теперь непонятно, что делать многочисленным производителям всевозможных таблеток, капсул и порошков из сушеного чеснока, которые всегда рекламировали как средства "для защиты сердца". Выходит, никакие они не средства, а обман зрения. С другой стороны, и рад бы защитить сердце столь простым и доступным средством, как свежий чеснок, но за-апах! А от капсул и таблеток никакого запаха нет.

Остается только надеяться, что дотошные ученые придумают все же способ нейтрализовать неприятный запах после употребления чеснока и создадут для этого новые специальные пилюли или капсулы.

А для особо заботящихся о своем здоровье могу сообщить также, что разнообразные сульфиды (то есть соединения серы, как и сероводород) содержатся также во всем, что остро пахнет (например, почти все виды капусты), режет глаза (например, лук) и жжет язык (например, хрен). И все это, безусловно, тоже полезно для нашего сердца и сосудов. Что же касается протухших яиц, то на вопрос о том, полезен ли чистый сероводород, который из них выделяется, мне не смог ответить ни один из трех опрошенных врачей. Все трое кривились и советовали ни в коем случае подобные продукты не нюхать. Ретрограды, наверное.

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