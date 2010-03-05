Академик Чазов выступил против рекламы шарлатанских методов

Выдающийся российский кардиолог академик Евгений Чазов призвал российских пациентов не доверять рекламе шарлатанских методов лечения. Поводом для выступления Чазова стало опубликованное в интервью МК с альтернативным целителем Юрием Мишустиным. Обращение российского кардиолога опубликовано в официальном блоге Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Как следует из поста Чазова, рекламная статья о "методе" Мишустина под названием "Летальный тупик кардиологии" появилась в МК 24 февраля. На сайте газеты эта статья отсутствует. Суть публикации, пишет Чазов, сводилась к призыву отказаться от медикаментозного лечения гипертонии и перейти на метод Мишустина, неизвестный ни отечественным, ни зарубежным специалистам.

Мишустин также рекомендовал Генеральной прокуратуре и Совету безопасности РФ изучить деятельность врачей, которые, по мнению Мишустина, используют неправильные методы лечения артериальной гипертонии и инсульта.

Как предупреждает Чазов, результатом регулярных выступлений Мишустина в российских СМИ может стать гибель тысяч больных в том случае, если они откажутся от научно обоснованного лечения под влиянием шарлатанской рекламы.

Между тем, внедрение современных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний РФ привело к существенному снижению смертности среди российских больных в течение последних четырех лет. В частности, по данным Евгения Чазова, смертность от болезней сердца и сосудов уменьшилась на 4,7 процента, смертность от инсульта – на 7 процентов, что соответствует более чем 55,6 тысяч сохраненных жизней.

Рекламные статьи, посвященные Мишустину, регулярно появляются в многотиражных российских газетах и не раз вызывали протесты российских ученых. Так, в прошлом году группа российских врачей и ученых обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой обратить внимание на признаки недобросовестной рекламы в таких публикациях.

medportal.ru